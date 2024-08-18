С Веркой Сердючкой случился конфуз прямо во время концерта в Днепре

Артистка мастерски выкрутила из ситуации.
Популярная украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, отыграла концерт в Днепре.
Однако выступление исполнительницы не прошло без неприятных инцидентов. Одна из зрительниц перебрала с алкоголем и принялась неадекватно вести себя. В частности, поклонница Сердючки материлась на весь зал. Все бы ничего, но на концерте артистки присутствовало немало детей.
Но Верка Сердючка нашла, как мастерски выкрутиться из ситуации. Исполнительница в шутку обратилась к женщине. Певица попросила прекратить материться, иначе ей придется покинуть концерт.
"Ты напилась, да? Если ты сейчас будешь материться, сейчас выйдешь отсюда, поняла? Ты выйдешь! Так не хорошо! Дети сидят!" – отреагировала на поведение пьяной женщины певица.
Напоследок Верка Сердючка дала поклоннице совет. Артистка отметила, что следует все же закусывать алкоголь, чтобы не пьянеть.
"Вот выпей, так закусывать надо. Есть рыбку и балык! Можно же закусывать", — подытожила звезда.
Напомним, недавно блогерша Стася Макеева рассказала, как приглашала Верку Сердючку выступить на ее гендер-пати. Звезда Сети рассекретила, сколько заплатила за концерт артистки.
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