С Веркой Сердючкой случился конфуз прямо во время концерта в Днепре

Популярная украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, отыграла концерт в Днепре.

Однако выступление исполнительницы не прошло без неприятных инцидентов. Одна из зрительниц перебрала с алкоголем и принялась неадекватно вести себя. В частности, поклонница Сердючки материлась на весь зал. Все бы ничего, но на концерте артистки присутствовало немало детей.

Но Верка Сердючка нашла, как мастерски выкрутиться из ситуации. Исполнительница в шутку обратилась к женщине. Певица попросила прекратить материться, иначе ей придется покинуть концерт.

На концерте Верки Сердючки в Днепре случился конфуз

"Ты напилась, да? Если ты сейчас будешь материться, сейчас выйдешь отсюда, поняла? Ты выйдешь! Так не хорошо! Дети сидят!" – отреагировала на поведение пьяной женщины певица.

Напоследок Верка Сердючка дала поклоннице совет. Артистка отметила, что следует все же закусывать алкоголь, чтобы не пьянеть.

"Вот выпей, так закусывать надо. Есть рыбку и балык! Можно же закусывать", — подытожила звезда.

Напомним, недавно блогерша Стася Макеева рассказала, как приглашала Верку Сердючку выступить на ее гендер-пати. Звезда Сети рассекретила, сколько заплатила за концерт артистки.

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