З Вєркою Сердючкою трапився конфуз просто під час концерту в Дніпрі

Популярна українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, відіграла концерт у Дніпрі.

Однак виступ виконавиці не минув без неприємних інцидентів. Одна з глядачок перебрала з алкоголем і почала неадекватно поводитися. Зокрема, прихильниця Сердючки матюкалася на весь зал. Все б нічого, але на концерті артистки було присутньо чимало дітей.

Та Вєрка Сердючка знайшла, як майстерно викрутитися з ситуації. Виконавиця жартома звернулася до жінки. Співачка попросила припинити матюкатися, інакше їй доведеться покинути концерт.

На концерті Вєрки Сердючки в Дніпрі трапився конфуз

"Ти напилася, так? Якщо ти зараз матюкатимешся, зараз вийдеш звідси, зрозуміла? Ти вийдеш! Так не гарно! Діти сидять!" – відреагувала на поведінку п'яної жінки співачка.

Наостанок Вєрка Сердючка дала прихильниці пораду. Артистка зазначила, що варто все ж таки закусювати алкоголь, аби не п'яніти.

"От випий, то закусювати треба. Їсти рибку і балик! Можна ж закусювати", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Стася Макєєва розповіла, як запрошувала Вєрку Сердючку виступити на її гендер-паті. Зірка Мережі розсекретила, скільки заплатила за концерт артистки.

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