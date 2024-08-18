З Вєркою Сердючкою трапився конфуз просто під час концерту в Дніпрі

Артистка майстерно викрутила з ситуації.
Популярна українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, відіграла концерт у Дніпрі.
Однак виступ виконавиці не минув без неприємних інцидентів. Одна з глядачок перебрала з алкоголем і почала неадекватно поводитися. Зокрема, прихильниця Сердючки матюкалася на весь зал. Все б нічого, але на концерті артистки було присутньо чимало дітей.
Та Вєрка Сердючка знайшла, як майстерно викрутитися з ситуації. Виконавиця жартома звернулася до жінки. Співачка попросила припинити матюкатися, інакше їй доведеться покинути концерт.
"Ти напилася, так? Якщо ти зараз матюкатимешся, зараз вийдеш звідси, зрозуміла? Ти вийдеш! Так не гарно! Діти сидять!" – відреагувала на поведінку п'яної жінки співачка.
Наостанок Вєрка Сердючка дала прихильниці пораду. Артистка зазначила, що варто все ж таки закусювати алкоголь, аби не п'яніти.
"От випий, то закусювати треба. Їсти рибку і балик! Можна ж закусювати", - підсумувала зірка.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Стася Макєєва розповіла, як запрошувала Вєрку Сердючку виступити на її гендер-паті. Зірка Мережі розсекретила, скільки заплатила за концерт артистки.
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