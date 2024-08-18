В Израиле очередной скандал вокруг Нетаньяху: на этот раз связан с семьей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не посетил бар-мицву своего внука Давида, сына его старшей дочери Ноа Рот от первого брака, что стало причиной значительного резонанса в социальных сетях. Отсутствие премьера на важном семейном событии, которое произошло в минувший четверг, вызвало возмущение среди общественности.

Об этом сообщило издание Walla.

До последнего момента было неясно, приедет ли Нетаньяху на празднование. В конечном итоге стало известно, что он не явился на мероприятии, поскольку находился на заседании кабинета министров в Кирьете в Тель-Авиве. Это решение вызвало негодование, поскольку ранее Нетаньяху часто поддерживал свою семью на важных событиях. Особенно это стало неожиданностью, учитывая, что Дэвид Рот – второй из шести детей Ноа Рот, и в прошлом премьер неоднократно посещал семейные мероприятия.

Критика в Интернете стала интенсивной, и пользователи социальных сетей выражают свое недовольство. Многие комментаторы считают, что Нетаньяху мог бы уделить больше внимания семье, чем политическим делам. Известно также, что некоторые пользователи соцсетей обвиняют в этом решении его супругу Сару Нетаньяху, предполагая, что именно она могла повлиять на выбор премьера.

Отсутствие Нетаньяху на бар-мицве вызвало широкую дискуссию и критические комментарии, что свидетельствует о высоком уровне общественного интереса к личной жизни политических деятелей.

Напомним, премьер Израиля заявлял, что цель Израиля — освободить всех задерживаемых ХАМАС заложников и превратить Сектор Газа в безопасную территорию для Израиля. Нетаньяху подчеркнул, что война продолжится, пока не будут достигнуты все цели.

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