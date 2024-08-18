Наталка Денисенко удивила, какой необычный подарок привез ее муж-военный с фронта

Также артистка сообщила о важном празднике в ее семье.

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком, который недавно приехал домой с фронта, отправилась в Чернигов.

В Instagram знаменитость сообщила, что в их семье важный праздник. Папа Наталки отмечает юбилей, ему исполнилось 70 лет. Поэтому супруги отправились в Чернигов, чтобы поздравить родного человека.

"День рождения у моего любимого папы! Сегодня (18 августа – прим. ред.) юбилей – 70 лет. Мой лучший друг! Мой лучший в мире папа! Люблю", — поделилась актриса.

Папа Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, в Чернигове у бабушки и дедушки гостил 6-летний сын Фединчика и Денисенко. Мальчик впервые после длительной разлуки встретился с папой. Как отметила актриса, Андрюша был очень рад, ведь соскучился по отцу.

"Сыночек был у бабушки на каникулах, соскучился по нам так, что аж искры летят из него", — отметила Наталка.

Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также актриса показала, как они всей семьей отмечали юбилей отца. В частности, Андрей Фединчик с фронта привез особый презент – бутылку шампанского "Артемовское". К слову, российские оккупанты в Бахмуте уничтожили завод, где производилось игристое.

"Андрей Фединчик привез эксклюзивное шампанское из Бахмута "Артемовское" прямо со склада. Завод, что его изготовлял, — уничтожен. Больше такого уже не будет", — говорит актриса.

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, на днях Андрей Фединчик с фронта вернулся домой. Наталка Денисенко показывала фото с их встречи и довела актрису Ольгу Сумскую до слез.

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