Блінкен у дев'ятий раз їде до Ізраїлю: чи вдасться досягти угоди про мир у Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив свій дев'ятий візит до Ізраїлю з початку війни в Газі, розпочатої 7 жовтня 2023 року. Цього разу його візит відбувся 18 серпня з метою укласти угоду про перемир'я. Перед тим, як вирушити до Ізраїлю, Блінкен провів два дні переговорів у Досі, де американські, єгипетські та катарські посередники працювали над угодою про припинення вогню.

Про це пише The Times of Israel.

Під час візиту Блінкен планує зустрітися з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, щоб обговорити деталі угоди. Після цього плануються подальші переговори в Каїрі, а робочі групи залишаються в Досі. Американські чиновники висловлюють сподівання, що угода може бути завершена до кінця наступного тижня.

"Ми усунули прогалини, що залишилися, і заповнили їх таким чином, що, на нашу думку, наразі досягнуто угоди, яку можна закрити, реалізувати та рухатися вперед", – заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Водночас, представники ХАМАС висловили скептицизм щодо процесу переговорів, зазначаючи, що ознаки прогресу можуть бути "ілюзією" і що переговори можуть бути спробою нав'язати американський диктат.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Газою триває з 1948 року, коли була створена Держава Ізраїль. Після Шестиденної війни 1967 року Ізраїль захопив Газу, яка з 2005 року перебуває під контролем палестинської організації ХАМАС. ХАМАС регулярно здійснює ракетні обстріли по Ізраїлю, а Ізраїль відповідає військовими ударами. Перемир'я та мирні переговори часто не дають тривалих результатів, і ситуація в Газі залишається напруженою.

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