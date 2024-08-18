"Вусатий сюрприз" з кулінарії: киянка придбала їжу, яка ще ворушилася

У Києві новий скандал з "живністю" у їжі. Цього разу киянка придбала бургер у кулінарії однієї зі столичних мереж супермаркетів на Оболоні.

Придбана їжа була запакована у пластиковий бокс, а вже вдома покупець помітила в наїдку живого таргана.

Відповідне відео публікують у соціальних мережах та закликають Держпродспоживслужбу Києва навідатися з перевіркою до кулінарії.

Тарган у бургері

Що кажуть в Держпродспоживслужбі?

За словами Олега Рубана, начальника головного управління Держпродспоживслужби Києва, кулінарію супермаркету найближчим часом обов’язково перевірять інспектори служби.

Жах! Гуртожиток набитий тарганами! Як з цим боротися?

"Через відсутність адекватних заходів і виявляються такі факти. Проблема з тарганами фіксуються зараз в гуртожитках та на об’єктах громадського харчування", – розповів ТСН.ua Олег Рубан.

Він додає, що якщо ви виявили подібний "сюрприз", одразу звертайтеся до фахівців Держпродспоживслужби – для проведення перевірки та розслідування.

Раніше ТСН.ua розповідав про скандал у ліцеї Києва: працівники ледве не потруїли дітей – що сталося.

У Києві в супермаркеті помітили “морозостійких” тарганів

Читайте також:

У Києві помітили унікальних тарганів: живуть в супермаркеті та не бояться морозу (відео)

Тарган у макаронах: в одній зі шкіл Києва учні поскаржилися на "протеїнову добавку" (відео)

Супермаркети в Києві "атакують" горобці, таргани та миші: що відбувається