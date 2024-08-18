"Вусатий сюрприз" з кулінарії: киянка придбала їжу, яка ще ворушилася

У Держпродспоживслужбі обіцяють перевірити мережу супермаркетів.
У Києві новий скандал з "живністю" у їжі. Цього разу киянка придбала бургер у кулінарії однієї зі столичних мереж супермаркетів на Оболоні.
Придбана їжа була запакована у пластиковий бокс, а вже вдома покупець помітила в наїдку живого таргана.
Відповідне відео публікують у соціальних мережах та закликають Держпродспоживслужбу Києва навідатися з перевіркою до кулінарії.
Що кажуть в Держпродспоживслужбі?
За словами Олега Рубана, начальника головного управління Держпродспоживслужби Києва, кулінарію супермаркету найближчим часом обов’язково перевірять інспектори служби.
"Через відсутність адекватних заходів і виявляються такі факти. Проблема з тарганами фіксуються зараз в гуртожитках та на об’єктах громадського харчування", – розповів ТСН.ua Олег Рубан.
Він додає, що якщо ви виявили подібний "сюрприз", одразу звертайтеся до фахівців Держпродспоживслужби – для проведення перевірки та розслідування.
Раніше ТСН.ua розповідав про скандал у ліцеї Києва: працівники ледве не потруїли дітей – що сталося.
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