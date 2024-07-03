Блінкен прокоментував провальні дебати Байдена

Політик наголошує, що довіра до США протягом останніх років зросла.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відповів на провальний виступ чинного президента Джо Байдена на дебатах з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Політик наголосив, що за останні понад три роки довіра до американського лідерства у світі стрімко зросла.

За його словами, люди в усьому світі дивляться на те, що зробив Джо Байден після приходу на посаду, а не лише за одну ніч.

"Якщо ви подивитеся на опитування по всьому світу, як би там не було, ви побачите знову і знову і знову, що довіра до американського лідерства різко зросла за останні три з половиною роки", наголошує Блінкен.

Представник Держдепу наголошує, що це результат політики, яку проводить команда Байдена.

Як повідомлялося, Дональд Трамп позловтішався над провальними дебатами Байдена. Зокрема, він назвав 81-річного Байдена "корумпованим" і некомпетентним. Мовляв, справа далеко не у його віці.

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