Білий дім прокоментував чутки про хворобу Байдена

Байден зіткнувся з одним із найважчих етапів свого президентства та з перевиборною кампанією.

У Білому домі визнають низьку результативність у дебатах чинного глави держави Джо Байдена. Втім, наголошують, що він може обіймати посаду та балотуватися у президенти США

Про це з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє CNN.

"По-перше, я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми це розуміємо. Президент провів не чудову ніч", - наголосила вона.

Видання пише, що зараз Байден зіткнувся з одним із найважчих етапів свого президентства та з перевиборною кампанією. У Білому домі кажуть, що президент з’явиться на двох заходах наступного тижня: проведе інтерв’ю з ABC та персональну пресконференцію під час саміту НАТО у Вашингтоні. За підрахунками CNN, такі незаплановані події рідко трапляються для Байдена, який відстає від своїх останніх попередників у офіційних пресконференціях.

Відповідаючи на запитання, чи регулярно Байден представляє себе так, як він представляв себе на дебатах, Жан-П’єр згадала промову, яку американського лідера у Північній Кароліні наступного дня після дебатів.

"Він розуміє, що він немолода людина. Те, на чому він зосереджуватиметься, продовжуватиме досягати американського народу щодо проблем, які їх хвилюють", каже речниця.

Жан-П’єр повторила, що Байден був хворий минулого четверга і він все ще має застуду. За її словами, президент не приймав ліків від застуди перед дебатами. З її слів, адміністрація "зовсім не" приховує інформацію про стан здоров'я президента або його здатність виконувати свою роботу.

У США 27 червня відбулись дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Саме експрезидента назвали переможцем дебатів 67% глядачів, а чинного главу держави - 33%. Саме для нього обговорення виявилися провальними.

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