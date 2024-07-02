Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 липня?

День сприятливий для серйозних звершень, значною мірою вони відбудуться у професійній сфері, але й побутову не варто скидати з рахунків – особливо якщо вона давно потребує втручання. У будь-якому разі потрібно вибирати цілі першорядного значення, решту можна поставити в умовний «лист очікування». Важливо також – яким би не було ділове навантаження – знайти час для спілкування з рідними та близькими людьми – особливо з тими, хто старший за віком, та дітьми.

Рак

Раки можуть отримати відповідь на важливе для себе питання, яке вони марно намагалися вирішити останнім часом. Виявиться, що відповідь лежала на поверхні, але представники знака не бачили її, оскільки надто емоційно намагалися розібратися в обставинах, а почуття – поганий порадник там, де потрібно керуватися викнятково розумом. Ще одна важлива умова для виходу із ситуаційного глухого кута – відсутність поспіху: він теж не сприяє здоровим роздумам.

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