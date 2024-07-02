У США відповіли, чи бояться дратувати диктатора Путіна

В одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський стверджував, що США не бачать Україну в НАТО, бо "бояться дратувати Путіна". У Вашингтоні кажуть, що не мають "жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності",

Про це на брифінгу заявив перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

"Звісно, ​​я не збираюся говорити від імені українців, але дозвольте мені просто сказати, що у нас немає жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності. Я навіть не хочу виправдовувати це, кажучи "дратувати", - висловився він.

За словами Пателя, після повномасштабного вторгнення РФ США вжили багато кроків, щоб притягнути Росію до відповідальності, - від експортного контролю до санкцій. Окрім того, наголосив політик, український та американський лідери - Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду – це "лежить в основі та підтверджує" відданість США українцям. Таке зобов’язання має "вирішальне значення" для гарантування безпеки України у демократичному, економічному, а також у безпековому сенсі.

Речника також запитали, хочуть США бачити Україну в НАТО і чи не бояться дратувати Путіна.

"Цей державний секретар і цей президент говорять про те, що ми вважаємо важливим, щоб був міст до членства України в НАТО", – відповів він.

Патель зауважив, що безпекова угода не замінює членство в НАТО. Втім, є однією з речей, котрі США розглядають як частину мосту, щоб Україна могла вступити до Альянсу "одного дня".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив бачення Вашингтона щодо перемога України. Він наголосив на важливості, щоб Україна протягом багатьох років розвивала спроможність стримувати агресію та захищатися від неї.

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