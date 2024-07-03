У Запоріжжі пролунав вибух

Влада попереджала про можливі удари керованими ракетами.
У Запоріжжі вранці 3 липня під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Очільник ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 по Запорізькій області.
Наразі подробиці про причини та наслідки вибуху місцева влада не повідомляла.
Нагадаємо, у Дніпрі пролунав потужний вибух.
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