У Львові студент 2 курсу категорично відмовився брати повістку: його засудили за ухилення від мобілізації

У Львові до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду міста Львова.

За даними суду, чоловік є студентом 2 курсу Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку. У червні 2023 року він відмовився отримувати повістку та не прибув до ТЦК для відправлення на службу. Таким чином, чоловік не маючи права на відстрочку, ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "відмовився від отримання повістки про явку до ТЦК для відправлення до військової частини для проходження служби у Збройних силах України. Однак, на даний час він добровільно з`явився до ТЦК, встав на військовий облік, поновив всі необхідні дані".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав "бойову" повістку і 9 місяців ховався від мобілізації.

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