Рибне суфле: рецепт легкої закуски

Ніжне суфле з риби може стати корисною альтернативою звичайним рибним котлетам, оскільки воно запікається у духовці. Така страва сподобається і дорослим, і дітям.
Рибне суфле готується з філе риби, яєць, вершків та спецій. Вершки додадуть рибі приємного смаку та аромату, а збиті білки – легкості.
Інгредієнти
- філе мінтая
- 400 г
- вершки 10%
- 70 мл
- яйця
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- лимонний сік
- 0,5 ч. л.
- спеції для риби
- перець чорний молоти
- сіль
- кріп
- вершкове масло
- Філе риби наріжте на шматочки.
- Цибулю очистіть і довільно наріжте.
- Відокремте яєчні жовтки від білків.
- Білки збийте до пишної піни.
- У чашу блендера викладіть філе мінтая, вершки, цибулю ріпчасту, яєчні жовтки, лимонний сік, спеції для риби, перець чорний мелений і сіль. Пробийте блендером до однорідності. Додайте дрібно нарізаний кріп та білки частинами. Перемішайте акуратно лопаткою.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом та викладіть підготовлену масу. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин. Готове рибне суфле посипте зеленню.
Поради:
- Філе риби можна використовувати будь-яке.
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