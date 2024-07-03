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Рибне суфле: рецепт легкої закуски

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
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Рибне суфле: рецепт легкої закуски

Рибне суфле / Фото: Credits

Ніжне суфле з риби може стати корисною альтернативою звичайним рибним котлетам, оскільки воно запікається у духовці. Така страва сподобається і дорослим, і дітям.

Рибне суфле готується з філе риби, яєць, вершків та спецій. Вершки додадуть рибі приємного смаку та аромату, а збиті білки – легкості.

Інгредієнти

філе мінтая
400 г
вершки 10%
70 мл
яйця
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
лимонний сік
0,5 ч. л.
спеції для риби
перець чорний молоти
сіль
кріп
вершкове масло
  1. Філе риби наріжте на шматочки.
  2. Цибулю очистіть і довільно наріжте.
  3. Відокремте яєчні жовтки від білків.
  4. Білки збийте до пишної піни.
  5. У чашу блендера викладіть філе мінтая, вершки, цибулю ріпчасту, яєчні жовтки, лимонний сік, спеції для риби, перець чорний мелений і сіль. Пробийте блендером до однорідності. Додайте дрібно нарізаний кріп та білки частинами. Перемішайте акуратно лопаткою.
  6. Форму для запікання змастіть вершковим маслом та викладіть підготовлену масу. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 30 хвилин. Готове рибне суфле посипте зеленню.

Поради:

  • Філе риби можна використовувати будь-яке.

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