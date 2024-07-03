Китай розробляє дрони для РФ на зразок Shahed: деталі від Bloomberg

Китайські безпілотники ще не використовували в Україні.

Компанії Китаю та агресорки Росії розробляють ударний безпілотник, який схожий на іранську модель Shahed, якими окупанти б'ють по Україні.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на неназваних європейських чиновників.

Видання пише, що компанії провели переговори 2023-го про співпрацю з метою копіювання іранського безпілотника Shahed і почали розробляти і тестувати версію в цьому році в межах підготовки для відправлення до РФ.

"Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Пекіном Росії, попри неодноразові попередження з боку США та їхніх союзників", - пишуть автори матеріалу.

За інформацією чиновників, ці китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні. Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що КНР поки що думає, чи надсилати повністю побудовані БпЛА, але вже надсилає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони. Разом з тим чиновники побоюються, що Пекін може виробляти безпілотник, подібний до Shahed набагато швидше, ніж Тегеран чи Москва.

Зазначається, що джерела не назвали тип розроблюваного безпілотника, але китайські оборонні сайти і кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний дрон-камікадзе під назвою Sunflower 200. Цей БпЛА за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг би закінчити війну в Україні "одним дзвінком телефоном". Він також закликав Європу посилити свою підтримку Україні, а також нарощувати свій власний оборонний потенціал у традиційній армії, а також проти гібридної війни Росії.

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