У Дніпрі пролунав потужний вибух

Пабліки пишуть, що у місті попередньо працює ППО.

Вранці середи, 3 липня, у Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Пабліки пишуть, що у місті попередньо працює ППО, та публікують фото, на яких видно слід, який з'являється після роботи протиповітряних сил, та білий дим.

Додамо, що повітряна тривога триває на півдні та сході України, зокрема у Дніпропетровській області. Про це свідчить інтерактивна мапа.

Раніше у Повітряних силах попереджали про групу ударних БпЛА, які рухалися у напрямку Дніпрі із заходу. Повідомлення було опубліковане о 08:47.

Станом на 08:58 місцева влада не прокоментували вибухи у місті.

Нагадаємо, 29 червня Росія влучила ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. За останніми даними, відомо про дві жертви.

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