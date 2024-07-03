Відключення світла 3 липня: ДТЕК і "Укренерго" повідомило про графіки

У середу, 3 липня, в Україні будуть діяти упродовж доби відключення світла: графіки розпочалися о 00:00. Енергетики відключатимуть по кілька черг одночасно.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Обленерго будуть застосовувати: від 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що причина таких жорстких обмежень - це спека, бо зростає споживання електроенергії.

У ДТЕК зауважують, що графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Мешканцям Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської і Донецької областей нагадали, що в графіках є три категорії відключень:

темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона – відключення світла можливі;

біла зона – світло гарантовано є.

Нагадаємо, в Міненерго пояснили, що в Україні стали тривалішими відключення світла з кількох причин. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

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