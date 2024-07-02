Як підготуватися до зими в умовах відключення світла: поради експерта

Не виключено, що наступної зими застосовуватимуться відключення світла, тож до цього слід належним чином підготуватися.

Мешканцям багатоквартирних будинків треба забезпечити щонайменше насоси резервним живленням. У самих квартирах слід встановити батареї з інверторами для накопичення електроенергії.

Про це розповів Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики в ефірі "Еспресо".

Які є інструменти

За словами Харченка, є два елементи підготовки до зими у багатоквартирному будинку. Перший – переконатися, що у вашому будинку насоси оснащені резервним живленням, бо інакше опалення і вода будуть проходити повз і не зайдуть до нього, коли будуть відключення. Це можуть бути й генератори, і достатньо потужні батареї.

"Я б ставив генератори на такі потреби, але тоді мешканцям потрібно визначитися, яким чином вони скидаються на паливо. Або ж ставити газові генератори, відповідно, необхідно підключення до газової мережі, але не у всіх будинках є такі мережі", – зауважив директор Центру.

Як зазначає експерт, у багатьох будинках є ще один елемент інфраструктури, який має бути обов'язково заживлений, – ліфт. Якщо будинок з понад 20 поверхами, то мешканці верхніх поверхів, особливо літні люди, будуть залишатися в "ув'язненні". Тут потрібні рішення на місцях, можливо, щоб місцева влада включалася, але щонайменше мешканці точно можуть про це потурбуватися.

"Щодо квартир, зараз вже розгортається на очах мережа малого бізнесу, який встановлює батареї у квартири. Це не є українським винаходом, а популярна історія у світі, коли встановлюються батареї з інверторами, які забезпечують накопичення електроенергії під час її наявності в мережі, а потім віддають, коли електрики нема", – пояснив Харченко.

Це рішення для квартири є найбільш комфортним і може бути у дуже широкому ціновому діапазоні, починаючи від забезпечення мінімальних потреб. Так, на 6-8 годин установка може коштувати 25-27 тис. грн. А якщо ви хочете забезпечити велику родину чи велику квартиру і збираєтеся використовувати всі електроприлади без обмежень під час відключень, то це вам обійдеться 100-120 тис. грн

"Якщо до всього цього у вашому будинку будуть працювати насоси, то ви вже будете у достатньому комфорті та безпеці взимку", – резюмував Олександр Харченко.

Світла немає, а що зі звʼязком? Як залишатися на лінії під час відключень

Нагадаємо, ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

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