Чи загрожує Україні блекаут цієї зими: експерт дав відповідь

Володимир Омельченко переконаний, що частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає "Укрінформ".

"Шанси, що енергосистема збереже свою цілісність, навіть якщо удари з боку росіян продовжаться, цієї зими дуже високі. Ймовірність того, що не буде блекауту, набагато вища за 90%, з моєї точки зору", – заявив Омельченко.

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Експерт переконаний, що частково покрити дефіцит в енергосистемі можна за рахунок збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Омельченко вважає, що наразі необхідно зосередитися на відновленні тих генеруючих потужностей, які можна відновити: за його оцінкою, це близько 1,5-2 ГВт.

Нагадаємо, що в Україні вже найближчими днями відключення світла стануть тривалішими. У ремонт виведуть ще один енергоблок-тисячник на атомній електростанції.

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