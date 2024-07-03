Чи дадуть відстрочку від призову через зламану руку: пояснення адвоката

Адвокат розповів, чи можна отримати відстрочку через таку травму.

Адвокат Андрій Топчій розповів, що перелом кісток не є підставою для відстрочки від мобілізації. Згідно з ч. 1 ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, яких визнано в установленому порядку особами з інвалідністю або згідно з висновком військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк 6-12 місяців, з подальшим проходженням військово-лікарської комісії.

Це він розповів на порталі b2bconsult.

Він додав, що згідно зі ст. 78 Розпису хвороб (затверджено Наказом МОУ №402 "Про військово-лікарську експертизу"), до зазначеного пункту належать і переломи кісток.

Однак постанова "Непридатний до військової служби з переглядом через 6-12 місяців" ухвалюється під час дії воєнного стану на підставі статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76 б, 77 б, 81 Розпису хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби потрібен строк від 6 до 12 календарних місяців.

"Тому підстави для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток відсутні", - резюмував Андрій Топчій.

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації, бо його "примусово з роботи забрали до ТЦК" – чим це закінчилось.

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