США попередили Іран про наслідки атаки на Ізраїль: що саме може бути

США заявили, що погоджуються з оцінками розвідки, що Іран або його союзники на Близькому Сході можуть напасти на Ізраїль вже цього тижня. Білий дім закликав Тегеран відмовитися від цих планів.

Про це пише Радіо Свобода.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що президент Джо Байден вже обговорив це питання з лідерами ключових західних союзників і серйозно ставиться до повідомлень про можливий напад Ірану у відповідь на вбивство Ісмаїла Ханії, політичного лідера "Хамасу" в Тегерані 31 липня.

Кірбі підкреслив, що США повинні бути готові до значної серії атак, і саме тому Вашингтон збільшив свою військову присутність у регіоні за останні кілька днів. Він також зазначив, що США мають всі необхідні можливості для захисту Ізраїлю.

Раніше видання Politico повідомляло, що Іран може переглянути своє рішення про масований напад на Ізраїль через дипломатичні зусилля США та їхніх близькосхідних союзників. За словами джерел, США попередили Іран, що масована атака лише посилить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами. Водночас «Хезболла» може завдати удару по Ізраїлю незалежно від дій Ірану.

Минулого тижня Вашингтон отримав свідчення про можливий напад Ірану на Ізраїль на вихідних у відповідь на вбивство Ісмаїла Ханії. У зв'язку з цим США направили винищувачі та кораблі до регіону. Експерти зазначають, що жодна сторона не прагне до тотальної війни, враховуючи, що ізраїльська військова операція в Секторі Гази триває після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинули близько 1200 людей, а 240 потрапили в заручники.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5 серпня заявив, що регіон перебуває у критичному моменті, і підкреслив, що Вашингтон інтенсивно займається дипломатією майже цілодобово, щоб знизити напруженість на тлі побоювань щодо підготовки Іраном удару по Ізраїлю.

Нагадаємо, США очікують відповіді на вбивство лідера ХАМАС, але Іран може відмовитися від нападу на Ізраїль.

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