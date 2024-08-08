Іран, ймовірно, відмовиться від атаки на Ізраїль - Politico

США тиснули на Тегеран через свої дипломатичні канали.

У Сполучених Штатах все ще чекають на якусь відповідь на вбивство лідера ХАМАС, однак Іран може взагалі відмовитись від атаки на Ізраїль.

Також читайте Іран тимчасово закриває свій повітряний простір для єгипетських цивільних літаків

Про це пише видання Politico.

Журналісти пишуть, що керівництво США останніми днями працювало по дипломатичних каналах. Вашингтон залучив своїх союзників на Близькому Сході, щоб домогтися від Ірану відмови від атаки на Ізраїль.

Сполучені Штати попередили Тегеран, що самозваний обстріл Ізраїля лише погіршить ситуацію в регіоні та може призвести до війни між країнами.

Крім того, США закликали Іран переглянути свою реакцію на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія. Його загибель стала результатам спрацювання бомби, яку підірвали дистанційно. Вона, скоріше за все, була закладена у будинку заздалегідь.

Видання пише, що у Тегерані стали схилятись до тієї ж версії, що і Вашингтон, хоча раніше все заперечували.

США через свої канали передали керівництву Ірану, що якщо вибух був таємною спецоперацією Ізраїля, але не призвів до загибелі місцевих громадян, то Тегеран слід переглянути свою реакцію на це.

Чиновники все ще чекають на можливу реакцію Тегеран, але схоже в Ірані переглянули свою позицію та не хочуть подальшої ескалації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон провів телефонну розмову з новим президентом Ірану.

Крім того, ми також інформували, що "Залізний купол" в Ізраїлі може не витримати нової атаки Ірану та "Хезболли".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.