Астрологічний прогноз на 8 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день треба присвятити не лише роботі, а й складання планів на майбутнє – у цей час вдасться визначити саме ті цілі, над якими зараз потрібно працювати, та знайти способи їх досягнення.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур, рожевий халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби цього місячного дня недовго і, як правило, протікають без ускладнень, особливо якщо вчасно приступити до їхнього лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від продуктів бродіння – квашених огірків, помідорів, капусти – вони негативно вплинуть на роботу травного тракту.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин із їстівними корінцями.

Магія та містика дня: можна займатися любовною магією – робити привороти та відвороти.

Сни дня: неприємні сни свідчать про проблеми зі здоров'ям.

Табу дня: під забороною злість та агресія.

Цитата дня: «Хто надає велике значення думці людей, робить їм занадто багато честі»(Артур Шопенгауер).

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