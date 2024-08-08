На Сумщині пролунав 61 вибух

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Стецьківська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Були також артобстріли (8 вибухів), удар дроном-FPV (1 вибух).
- Краснопільська громада: відбулися атаки FPV-дронів (4 вибухи), обстріли з мінометів (6 вибухів) та гранатометів (5 вибухів).
- Новослобідська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (12 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів).
- Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Стецьківська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Сумська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.
Крім того, ми також інформували, що у Сумах пролунали вибухи.
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