На Сумщині пролунав 61 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Стецьківська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Були також артобстріли (8 вибухів), удар дроном-FPV (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися атаки FPV-дронів (4 вибухи), обстріли з мінометів (6 вибухів) та гранатометів (5 вибухів).

Новослобідська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (12 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів).

Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Стецьківська громада: нанесено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Сумська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що у Сумах пролунали вибухи.

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