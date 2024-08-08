В Сумской области раздался 61 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы получили Сумская, Стецькивская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Середино-будская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Были также артобстрелы (8 взрывов), удар дроном-FPV (1 взрыв).

Краснопольское общество: произошли атаки FPV-дронов (4 взрыва), обстрелы из минометов (6 взрывов) и гранатометов (5 взрывов).

Новослободская община: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Эсманьское общество: враг бил из минометов (4 взрыва).

Юношеская община: совершены авиаудары КАБ (12 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Хотинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов).

Ворожбянская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Стецьковская община: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Сумская община: враг нанес авиаудару КАБ (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что в Сумах раздались взрывы.

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