В Сумской области раздался 61 взрыв

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы получили Сумская, Стецькивская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.
- Середино-будская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Были также артобстрелы (8 взрывов), удар дроном-FPV (1 взрыв).
- Краснопольское общество: произошли атаки FPV-дронов (4 взрыва), обстрелы из минометов (6 взрывов) и гранатометов (5 взрывов).
- Новослободская община: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Эсманьское общество: враг бил из минометов (4 взрыва).
- Юношеская община: совершены авиаудары КАБ (12 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Хотинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов).
- Ворожбянская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
- Стецьковская община: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Сумская община: враг нанес авиаудару КАБ (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.
Кроме того, мы также информировали, что в Сумах раздались взрывы.
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