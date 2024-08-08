Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области раздался 61 взрыв

В Сумской области раздался 61 взрыв

Захватчики обстреливают Сумскую область (фото иллюстративная)

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы получили Сумская, Стецькивская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

  • Середино-будская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Были также артобстрелы (8 взрывов), удар дроном-FPV (1 взрыв).
  • Краснопольское общество: произошли атаки FPV-дронов (4 взрыва), обстрелы из минометов (6 взрывов) и гранатометов (5 взрывов).
  • Новослободская община: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Эсманьское общество: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Юношеская община: совершены авиаудары КАБ (12 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Хотинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов).
  • Ворожбянская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
  • Стецьковская община: нанесен авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Сумская община: враг нанес авиаудару КАБ (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что в Сумах раздались взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация