Вибухи пролунали перед оголошенням повітряної тривоги.
В ніч проти 6 серпня у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні у будь-якому випадку", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у місті оголосили повітряну тривогу вже після вибухів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пізно ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях.
Крім того, ми також інформували, що на Полтавщині спрацювала ППО.
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