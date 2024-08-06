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У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Харкові / Фото: Київська міська військова адміністрація

Вибухи пролунали перед оголошенням повітряної тривоги.

В ніч проти 6 серпня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні у будь-якому випадку", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у місті оголосили повітряну тривогу вже після вибухів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пізно ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях.

Крім того, ми також інформували, що на Полтавщині спрацювала ППО.

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