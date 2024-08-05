В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: у Києві лунали вибухи

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні пізно ввечері 5 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та деяких областях.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили в Повітряних силах.
О 22:59 в ПС попередили про швидкісну ціль у напрямку Київщини. Після цього місцеві жителі повідомили, що чули вибухи в Києві та Київській області.
Моніторинг-канали пишуть, що це могли бути ракети Іскандер-М або північнокорейські KN-23.
О 23:08 у Мережі повідомили про повторні вибухи в Києві. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, в місті працює ППО.
Нагадамо, що попередня повітряна тривога була оголошена сьогодні ввечері через зліт МіГів.
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