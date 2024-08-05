Іран нападе на Ізраїль вже цієї ночі – гучна заява Трампа

Трамп певен, що Іран не наважився б напасти, якби він був президентом.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що чув, що Іран атакує Ізраїль цієї ночі.
Про це пише Israel National News.
"Я чув, що сьогодні ввечері (різниця у часі між Вашингтоном та Києвом становить 7 годин – Ред.) Іран нападе на Ізраїль. Сьогодні ввечері на них нападуть, я вам прямо зараз кажу. Якби я був президентом, ніхто б навіть не говорив слово "напад", тому що цього б не сталося", – стверджує Трамп.
Нагадаємо, останніми днями у ЗМІ шириться інформація, що Іран і Хезболла збираються атакувати Ізраїль. Відносини між Іраном та Ізраїлем ще більше загострилися після того, як 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був застрелений у своїй резиденції в Тегерані.
Через загрозу ескалації США посилили військову присутність на Близькому Сході. Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.
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