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Кірбі дав Путіну просту пораду, як вирішити проблеми на Курщині

Кірбі дав Путіну просту пораду, як вирішити проблеми на Курщині

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі / Фото: Getty Images

Представник Білого дому радить диктаторові забрати свої війська геть з України.

Якщо російського диктатора Путіна так непокоїть ситуація в Курській області, він має простий спосіб вирішити це питання – просто забратися геть з України.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони вторглися до України, а Україна – від самого початку захищається від агресії. Це війна Росії проти України", – сказав представник Білого дому.

Кірбі обурили заяви російських пропагандистів і високопосадовців про те, що нібито операція у Курській області координується Заходом. На його думку, це не що інше, як кремлівська пропаганда.

"Якщо Путіну щось не подобається, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", – підсумував представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що США з’ясовують стратегію України в Курській області.

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