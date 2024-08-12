Кирби дал Путину простой совет, как решить проблемы на Курщине

Если российского диктатора Путина так беспокоит ситуация в Курской области, у него есть простой способ решить этот вопрос – просто уйти из Украины.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Европейская правда".

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они вторглись в Украину, а Украина – с самого начала защищается от агрессии. Это война России против Украины", – сказал представитель Белого дома.

Кирби возмутили заявления российских пропагандистов и чиновников о том, что якобы операция в Курской области координируется Западом. По его мнению, это не что иное, как кремлевская пропаганда.

"Если Путину что-то не нравится, есть очень простое решение — пусть он забирается ко всем чертям из Украины и прекращает войну", — подытожил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что США выясняют стратегию Украины в Курской области.

Читайте также:

Суджа – под контролем украинских сил

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.