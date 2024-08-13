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Вночі у Вінницькій області сталися вибухи: що відомо

Вночі у Вінницькій області сталися вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога в регіоні тривала майже дві години.

Вночі 13 серпня у Вінницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи. У регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони. 

Про це заявила перша заступниця керівника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"До області зайшло шість БпЛА. За результатами роботи ППО усі шість дронів знищено", - йдеться у повідомленні чиновниці.

З її слів, внаслідок роботи ППО сталися пошкодження вікон житлового будинку. Минулося без постраждалих і загиблих.

Зауважимо, що вночі на Вінниччині тривога тривала від 02:09 до 03:52. Повітряні сили попереджали про БпЛА. 

Нагадаємо, зранку 13 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ПС попереджали про зліт МІГів.

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