Чернігівшину атакували ворожі дрони: обійшлося без постраждалих

На Чернігівщині мали кілька атак ворожих безпілотників.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки. Дякуємо їм і нашим Силам Оборони", - йдеться у повідомленні.

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Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

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