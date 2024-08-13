Чернігівшину атакували ворожі дрони: обійшлося без постраждалих

Ворог атакував цивільну інфраструктуру.
На Чернігівщині мали кілька атак ворожих безпілотників.
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки. Дякуємо їм і нашим Силам Оборони", - йдеться у повідомленні.
Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.
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