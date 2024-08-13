Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чернігівшину атакували ворожі дрони: обійшлося без постраждалих

Чернігівшину атакували ворожі дрони: обійшлося без постраждалих

Сирени пролунали в деяких областях України

Ворог атакував цивільну інфраструктуру.

На Чернігівщині мали кілька атак ворожих безпілотників.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки. Дякуємо їм і нашим Силам Оборони", - йдеться у повідомленні. 

Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

Читайте також:

Ось ті, хто нищать дрони на підльоті до Києва! Ви будете в шоці

Ось ті, хто нищать дрони на підльоті до Києва! Ви будете в шоці

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація