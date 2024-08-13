Черниговщину атаковали вражеские дроны: обошлось без пострадавших

На Черниговщине имели несколько атак вражеских беспилотников.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия. Спасибо им и нашим Силам Обороны", — говорится в сообщении.

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Ранее спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник рассказал, что Россия отправляет на границу с Украиной достаточно профессиональные ДРГ.

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