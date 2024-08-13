Бои за Курск: в Deep State исследовали операцию ВСУ

Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться в Гончаровке.

Бои за Курск: день второй – 7 августа – Силы Обороны Украины продвинулись в Судже и освободили Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево.

Такой анализ на следующий день операции подготовили аналитики Deep State.

"Обновление будут с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от показаний прямых участников событий", — говорится в сообщении.

На следующий день штурмовые группы продвинулись вплотную к Корневому, заняли Зеленый Путь, Николаево-Дарьино. В тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремняном. Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться в Гончаровке. Саму же Сужу начали обходить с севера. На юге удалось освободить Гуево и Горналь. Судьба засевших в монастыре кацапов неизвестна. Началось активное движение в сторону Малой Локни. С этого дня и дальше, это направление будет получать больше противоречивой информации.

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Напомним, по состоянию на 12 августа под контролем украинских войск в Курской области находится около тысячи кв. км русской территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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