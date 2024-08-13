Ночью над Украиной можно полюбоваться полярным сиянием

Над Днепром наблюдается северное, или, как его еще называют – полярное сияние.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Так выглядело небо над городом около полуночи в ночь на 13 августа 2024 года.

Полярное сияние, также широко известное как северное сияние — быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.

Также добавим, что сейчас идет пик метеорного потока Персеид.

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