Ночью над Украиной можно полюбоваться полярным сиянием

Украинцы могут посмотреть интересное явление
Над Днепром наблюдается северное, или, как его еще называют – полярное сияние.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Так выглядело небо над городом около полуночи в ночь на 13 августа 2024 года.
Полярное сияние, также широко известное как северное сияние — быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.
Также добавим, что сейчас идет пик метеорного потока Персеид.
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