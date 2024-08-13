Уночі над Україною можна помилуватися полярним сяйвом

Українці можуть подивитися на цікаве явище

Над Дніпром спостерігається північне, або, як його ще називають - полярне сяйво.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Такий вигляд мало небо над містом близько опівночі у ніч проти 13 серпня 2024 року.

Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Також додамо, що зараз триває пік метеорного потоку Персеїд.

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