Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямок руху

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про рух ударних БпЛА.

Зокрема про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Приміром:

1. БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області.

2. Полтавщина- рух БпЛА у вашому напрямку з Кіровоградщини.

3.Група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.

4. БпЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється.

"Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - додали пізніше у ПС ЗСУ.

Через це у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.

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Як повідомлялося, вночі 9 серпня Росія потужно вдарила вночі безпілотниками. Їх збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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