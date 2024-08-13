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Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямок руху

Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворожі дрони знову дошкуляють українцям.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про рух ударних БпЛА

Зокрема про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Приміром: 

  • 1. БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області.
  • 2. Полтавщина- рух БпЛА у вашому напрямку з Кіровоградщини.
  • 3.Група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • 4. БпЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється.

"Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - додали пізніше у ПС ЗСУ. 

Через це у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося, вночі 9 серпня Росія потужно вдарила вночі безпілотниками. Їх збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

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