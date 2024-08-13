Україною кружляють ворожі безпілотники: напрямок руху

Ворожі дрони знову дошкуляють українцям.
У Повітряних Силах ЗСУ попередили про рух ударних БпЛА.
Зокрема про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Приміром:
- 1. БпЛА в Херсонській області, у напрямку Чорного моря.Загроза для Одеської області.
- 2. Полтавщина- рух БпЛА у вашому напрямку з Кіровоградщини.
- 3.Група БпЛА на Миколаївщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- 4. БпЛА на Чернігівщині та Сумщині рух постійно змінюється.
"Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини", - додали пізніше у ПС ЗСУ.
Через це у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.
Як повідомлялося, вночі 9 серпня Росія потужно вдарила вночі безпілотниками. Їх збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Читайте також:
- Бої за Вовчанськ: окупанти перекинули до району новий підрозділ
- Втрати армії РФ: за добу ліквідовано ще понад тисячу загарбників
- Атака на Росію: як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють