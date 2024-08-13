Украиной кружат вражеские беспилотники: направление движения

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА.

В частности, об этом говорится в сообщении в социальных сетях.

К примеру:

1. БпЛА в Херсонской области, в направлении Черного моря. Угроза для Одесской области.

2. Полтавщина – движение БПЛА в вашем направлении из Кировоградщины.

3.Группа БпЛА в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.

4. БПЛА на Черниговщине и Сумщине движение постоянно меняется.

"Группа враждебных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины", — добавили позже в ВС ВСУ.

Поэтому во многих регионах объявлена воздушная тревога.

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Как сообщалось, ночью 9 августа Россия мощно ударила ночью беспилотниками. Их сбит в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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