Украиной кружат вражеские беспилотники: направление движения

Вражеские дроны снова донимают украинцев.
В Воздушных Силах ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА.
В частности, об этом говорится в сообщении в социальных сетях.
К примеру:
- 1. БпЛА в Херсонской области, в направлении Черного моря. Угроза для Одесской области.
- 2. Полтавщина – движение БПЛА в вашем направлении из Кировоградщины.
- 3.Группа БпЛА в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.
- 4. БПЛА на Черниговщине и Сумщине движение постоянно меняется.
"Группа враждебных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины", — добавили позже в ВС ВСУ.
Поэтому во многих регионах объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось, ночью 9 августа Россия мощно ударила ночью беспилотниками. Их сбит в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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