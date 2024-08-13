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Украиной кружат вражеские беспилотники: направление движения

Украиной кружат вражеские беспилотники: направление движения

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Вражеские дроны снова донимают украинцев.

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о движении ударных БПЛА.

В частности, об этом говорится в сообщении в социальных сетях.

К примеру:

  • 1. БпЛА в Херсонской области, в направлении Черного моря. Угроза для Одесской области.
  • 2. Полтавщина – движение БПЛА в вашем направлении из Кировоградщины.
  • 3.Группа БпЛА в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.
  • 4. БПЛА на Черниговщине и Сумщине движение постоянно меняется.

"Группа враждебных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины", — добавили позже в ВС ВСУ.

Поэтому во многих регионах объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, ночью 9 августа Россия мощно ударила ночью беспилотниками. Их   сбит в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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