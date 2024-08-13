Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы

Во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы

В оккупированном городе несколько раз раздались взрывы / Фото: УНИАН

Взрывы произошли несколько раз.

Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы.

Об этом сообщили Общественному местному жителю.

О звуках взрывов в Скадовске стало известно около 1:11 по Киеву.

В 1:14, по данным местных журналистов, прозвучали взрывы.

Напомним, 12 августа была объявлена воздушная тревога и в Киеве, а также в ряде других областей из-за угрозы баллистики.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация