Во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы

Взрывы произошли несколько раз.
Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы.
Об этом сообщили Общественному местному жителю.
О звуках взрывов в Скадовске стало известно около 1:11 по Киеву.
В 1:14, по данным местных журналистов, прозвучали взрывы.
Напомним, 12 августа была объявлена воздушная тревога и в Киеве, а также в ряде других областей из-за угрозы баллистики.
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