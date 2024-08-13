Бої за Курськ: у Deep State дослідили операцію ЗСУ

Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

Бої за Курськ: день другий - 7 серпня - Сили Оборони України просунулися у Суджі та звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво.

Такий аналіз другого дня операції підготували аналітики Deep State.

"Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій", - йдеться у повідомленні.

Другого дня штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, зайняли Зелений Шлях, Миколаєво-Дар'їно. На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі. На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь. Доля кацапів, які засіли у монастирі, невідома. Розпочався активний рух в бік Малої Локні. З цього дня і надалі, цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації.

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Нагадаємо, станом на 12 серпня під контролем українських військ у Курській області перебувають близько тисячі кв. км російської території. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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