Астрологический прогноз на 13 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний – как в профессиональном, так и в бытовом плане. Успешным будет и общение на всех уровнях – особенно важно проводить деловые переговоры.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит.
За какую часть тела отвечает: область подреберья.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться серьезными, если вовремя не начать лечение.
Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Нельзя есть куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать растения, поливать и удобрять их.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в профессии, бизнесе, финансах и торговле.
Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, поэтому можно с чистой совестью вбросить их из головы.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: "Семья - это либо постоянный саботаж, либо серьезная опора. В последнем случае тебе очень повезло" (Адриано Челентано).
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