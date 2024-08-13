Астрологический прогноз на 13 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний – как в профессиональном, так и в бытовом плане. Успешным будет и общение на всех уровнях – особенно важно проводить деловые переговоры.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит.

За какую часть тела отвечает: область подреберья.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться серьезными, если вовремя не начать лечение.

Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – пользы они не принесут, а вот вред может оказаться весьма ощутимым. Нельзя есть куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать растения, поливать и удобрять их.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в профессии, бизнесе, финансах и торговле.

Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, поэтому можно с чистой совестью вбросить их из головы.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Цитата дня: "Семья - это либо постоянный саботаж, либо серьезная опора. В последнем случае тебе очень повезло" (Адриано Челентано).

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