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В Сумах прогремел взрыв — СМИ

В Сумах прогремел взрыв — СМИ

Находитесь в укрытиях / Фото: pixabay.com

Ночь показалась тревожной из-за кружения беспилотников.

В ночь на 13 августа 2024 года в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщает Общественное.

Пока больше подробностей не озвучивается.

Добавим, что в Сумской области объявлена воздушная тревога.

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