В Сумах прогремел взрыв — СМИ

Ночь показалась тревожной из-за кружения беспилотников.
В ночь на 13 августа 2024 года в Сумах раздался взрыв.
Об этом сообщает Общественное.
Пока больше подробностей не озвучивается.
Добавим, что в Сумской области объявлена воздушная тревога.
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