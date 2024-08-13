В Сумах прогремел взрыв — СМИ

В ночь на 13 августа 2024 года в Сумах раздался взрыв.

Об этом сообщает Общественное.

Пока больше подробностей не озвучивается.

Добавим, что в Сумской области объявлена воздушная тревога.

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