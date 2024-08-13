Астрологічний прогноз на 13 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань як у професійному, так і в побутовому плані. Успішним буде спілкування на всіх рівнях – особливо важливо проводити ділові переговори.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс, уваровіт.

За якусь частину тіла відповідає: область підребер'я.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися серйозними, якщо вчасно не розпочати лікування.

Харчування дня: не можна голодувати, постити та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною. Не можна їсти куряче м'ясо та яйця.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати рослини, поливати та удобрювати їх.

Магія та містика дня: можна читати змови, спрямовані на залучення удачі у професії, бізнесі, фінансах та торгівлі.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко здійснюються, тому можна з чистою совістю вкинути їх із голови.

Табу дня: небажано вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Сім'я це або постійний саботаж, або серйозна опора. В останньому випадку тобі дуже пощастило»(Адріано Челентано).

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