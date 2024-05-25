Росіяни змінили тактику ДРГ для проникнення вглиб України

ЗСУ роблять вже можливе, щоб не дати російським ДРГ прорватися вглиб країни.

Російські диверсійно-розвідувальні групи змінюють тактику, щоб проникнути вглиб території України, використовуючи рельєф місцевості.

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Про це в етері телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

Збройні сили України відмітили, що ворог значно наростив використання ДРГ, але тепер росіяни почали змінювати тактику та маршрути.

"Вони міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і наш рельєф дозволяє працювати диверсійним, але наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти", - зазначив речник.

Він зазначив, що ЗСУ роблять вже можливе, щоб не дати російським ДРГ прорватися вглиб країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники фіксують збільшення активності ворожих ДРГ на Сумщині.

Крім того, ми раніше інформували, через яку область російські ДРГ намагаються прорватися до України.

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