ЗСУ можуть готуватися до контратак: деталі від Мусієнка

Сили оборони України роблять все, щоб стримувати натиск на Покровському та Курахівському напрямках, які наразі є головними під час наступальних дій армії РФ. Втім, ЗСУ можуть готуватися для контратак.

Про це сьогодні в ефірі FREEДОМ сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Як на мене, українські сили можуть готуватися до певних наступальних дій локального характеру - тобто контратак, для того, щоб відкинути противника на певних рубежах. Власне, це те, що властиво активній обороні. Зараз українські війська ведуть активну оборону для того, щоб відкинути ворога на деяких рубежах. Є такі певні перспективи", - висловився експерт.

За словами Мусієнка, після певного затишшя почастішали штурми загарбників на Куп’янському напрямку. Зокрема, в районі Крохмального, Табаївки, Кислівка Синьківка.

"Загалом просування немає, цей рух блокується. Але штурми з боку російських військ тривають", - наголосив Мусієнко.

Як повідомлялося, ДБР порушило кримінальну справу проти 28 командирів через прорив на Харківщині. За версією слідства, командування 125-ї бригади не організувало належним чином оборону, "що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу підрозділу".

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