ВСУ могут готовиться к контратакам: детали от Мусиенко

Силы обороны Украины делают все, чтобы сдерживать давление на Покровском и Кураховском направлениях, которые сейчас являются главными во время наступательных действий армии РФ. Впрочем, ВСУ могут готовиться для контратак.

Об этом сегодня в эфире FREEДОМ сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"По-моему, украинские силы могут готовиться к определенным наступательным действиям локального характера — то есть контратак, для того, чтобы отбросить противника на определенных рубежах. Собственно, это то, что свойственно активной обороне. Сейчас украинские войска ведут активную оборону для того, чтобы отбросить врага на некоторых рубежах Есть такие определенные перспективы", — высказался эксперт.

По словам Мусиенко, после определенного затишья участились штурмы захватчиков на Купянском направлении. В частности, в районе Крахмального, Табаевки, Кисловка Синьковка.

"В общем, продвижения нет, это движение блокируется. Но штурмы со стороны российских войск продолжаются", — подчеркнул Мусиенко.

Как сообщалось, ДБР возбудило уголовное дело против 28 командиров из-за прорыва в Харьковской области. По версии следствия, командование 125-й бригады не организовало должным образом оборону, "что привело к потере позиций, военной техники и личного состава подразделения".

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