Громко было на окраинах города.

В субботу, 25 мая, в Чернигове произошли взрывы. В области от 13:23 раздаются сирены. Объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"В Чернигове слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Впоследствии руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что взрыв произошел ориентировочно на северных окраинах города.

"Находитесь в укрытиях, не снимайте работу ПВО и не выкладывайте фото с места прилетов", — подчеркнул он.

Заметим, что из-за угрозы баллистического вооружения также тревога была объявлена в ряде регионов: в Киевской, Черкасской, Сумской и Полтавской.

Как сообщалось, сегодня утром в Харькове раздались мощные взрывы. Российские войска нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.

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