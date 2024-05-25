Громко было на окраинах города.
В субботу, 25 мая, в Чернигове произошли взрывы. В области от 13:23 раздаются сирены. Объявлена угроза баллистики.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.
"В Чернигове слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Впоследствии руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что взрыв произошел ориентировочно на северных окраинах города.
"Находитесь в укрытиях, не снимайте работу ПВО и не выкладывайте фото с места прилетов", — подчеркнул он.
Заметим, что из-за угрозы баллистического вооружения также тревога была объявлена в ряде регионов: в Киевской, Черкасской, Сумской и Полтавской.
Как сообщалось, сегодня утром в Харькове раздались мощные взрывы. Российские войска нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.