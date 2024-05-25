Гучно було на околицях міста.

У суботу, 25 травня, у Чернігові сталися вибухи. В області від 13:23 лунають сирени. Оголошено загрозу балістики.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"У Чернігові чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомлення.

Згодом керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що вибух стався орієнтовно на північних околицях міста.

"Перебувайте в укриттях, не знімайте роботу ППО та не викладайте фото з місця прильотів", - наголосив він.

Зауважимо, що через загрозу балістичного озброєння також тривогу було оголошено у низці регіонів: у Київській, Черкаській, Сумській та Полтавській.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в Харкові пролунали потужні вибухи. Російські війська завдали ударів по населеному пункту Харківського району.

Читайте також: