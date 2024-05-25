Китай должен защищать Украину – Зеленский

Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Власть".

"Ну скажите, что должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, даже не на свою, на сторону окончания войны, чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать? Пригласить их лидера – сделано. Запрос мой встретиться с руководителем Китая – сделано. Звонки с лидером Китая проведены. Я понимаю, но Китай балансирует между русскими и Украиной. И я бы сказал, что в их понимании – между русскими и Западом. Это немножко такое, как вам сказать… Мы не какая-то там страна. Я вообще считаю, что не существует "каких-то там стран". Каждая страна важна. Это большой механизм и каждый винтик так важен. Поэтому, когда позиция той или иной страны – это между Россией и Америкой, это уничижительное отношение к Украине и украинцам. Это не война между Россией и Америкой. Это война между Россией и Украиной", – сказал он.

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Зеленский отметил, что с большим уважением относмися к Китаю, к людям Китая, ко всему тому, чего они достигли и экономически, и технологически.

Президент Украины подчеркнул, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину, потому что на нее напали.

"Вы понимаете, что если Китай не приедет на саммит, а после этого русские говорят, мы готовы к какому-то саммиту, и Китай говорит: "Мы поддерживаем усилия России". Ну как это? Разве это честно? Разве это балансировать между? Я не говорю уже о том, что таким странам, как Китай, нужно защищать Украину. Потому что на нас напали. Потому что когда Китай говорит о том, что нужно уважать территориальную целостность, – это самое важное. Так разве РФ под руководством Путина не нарушила нашу территориальную целостность, именно наш суверенитет? Китай – один из больших игроков – обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, и именно базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность; где все наши гаранты, где все эти страны, которые должны были защищать нашу независимость?" – сказал он.

Зеленский отметил, что не имеет смысла говорить о балансе между РФ и Украиной, поскольку у России есть ядерное оружие.

"Если бы у Украины было ядерное оружие, разве напала бы на нас Россия? Нет. Так зачем говорить о балансе между нашими странами? Китай должен защищать Украину. Украина, в долгой борьбе за свою свободу и независимость, уже рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а на то, чтобы Китай балансировал и на саммите мира просто присутствовал. Какие еще усилия должен сделать президент Украины и Украина?" – заключил Владимир Зеленский.

Напомним, США заявили, что у них нет информации о том, что Китай начал прямые поставки оружия России для ведения войны против Украины.

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