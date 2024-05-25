Китай має захищати Україну – Зеленський

Китай має захищати Україну. Україна, у тривалій боротьбі за свою свободу та незалежність, вже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутнім.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Власть".

"Ну скажіть, що має зробити президент країни, що воює, щоб залучити на свій бік, навіть не на свій, на бік закінчення війни, щоб Україна була почута в Китаї? Що я повинен зробити? Запросити їхнього лідера – зроблено. Запит мій зустрітися з керівником Китаю – зроблено. Дзвінки з лідером Китаю здійснено. Я розумію, але Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні – між росіянами та Заходом. Це трохи таке, як вам сказати… Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна є важливою. Це великий механізм і кожен гвинтик такий важливий. Тому, коли позиція тієї чи іншої країни – це між Росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців. Це не війна між Росією та Америкою. Це війна між Росією та Україною", – сказав він.

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Зеленський зазначив, що з великою повагою ставиться до Китаю, людей Китаю, всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно.

Президент України наголосив, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну, бо на неї напали.

"Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля Росії". Ну як це? Хіба це чесно? Хіба це балансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, потрібно захищати Україну. Тому що на нас напали. порушила нашу територіальну цілісність, саме наш суверенітет? Китай – один із великих гравців – обіцяв незалежній Україні безпеку у Будапештському меморандумі, і саме базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки, де всі ці країни, які мали захищати нашу незалежність?" – сказав він.

Зеленський зазначив, що не має сенсу говорити про баланс між РФ та Україною, оскільки Росія має ядерну зброю.

"Якби Україна мала ядерну зброю, хіба напала б на нас Росія? Ні. То навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у тривалій боротьбі за свою свободу і незалежність, уже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутній. Які ще зусилля має зробити президент України та Україна?" – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, США заявили, що вони не мають інформації про те, що Китай розпочав прямі поставки зброї Росії для ведення війни проти України.

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