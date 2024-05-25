ЗСУ збили восьмий російський штурмовик Су-25: що відомо

Українські захисники 25 травня знищили восьмий російський літак за 20 днів.
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) знищили черговий російський штурмовик Су-25.
Про це повідомив військовослужбовець Сергій Ісаєв.
"Восьмий пішов!" - написав він.
За інформацією військового, борт був збитий на Покровському напрямку. І це восьмий збитий літак на рахунку бійців за 20 днів.
Нагадаємо, 22 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донеччині українські воїни знищили російський штурмовик Су-25.
18 травня українські військові зі 110 бригади також знищили на Донеччині російський винищувач Су-25.
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